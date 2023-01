Previsioni meteo Roma e Lazio 31 gennaio: cielo soleggiato e bel tempo, minime sotto lo zero Cielo sereno e temperature che saliranno fino a tredici gradi a Roma, mentre le minime andranno anche sotto lo zero. Non ci saranno piogge fino alla fine della settimana.

A cura di Redazione Meteo

Bel tempo, cielo soleggiato e assenza di nuvole nella giornata che si apre oggi, martedì 31 gennaio. In tutto il Lazio il meteo sarà sereno, non ci saranno piogge e le temperature massime saliranno anche oltre i dieci gradi. Non sarà la stessa cosa per le minime, che invece rimarranno abbastanza rigide, e in alcune zone della regione scenderanno anche sotto lo zero. La situazione dovrebbe rimanere simile anche nei prossimi giorni: per tutta la settimana nel Lazio ci sarà bel tempo, massime che si attesteranno sui dieci gradi, mentre le minime saliranno di poco sopra lo zero.

A Roma si avrà una temperatura massima di tredici gradi verso le 15 del pomeriggio, mentre alle sette del mattino il termometro registrerà un grado. I venti soffieranno moderati e al pomeriggio deboli, non sono previste piogge. Il cielo sarà sereno e soleggiato.

A Frosinone la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e a tratti poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra uno e dodici gradi. I venti soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

Anche a Latina il cielo sarà sereno e poco nuvoloso solo in alcune ore della giornata. La temperatura massima prevista è di tredici gradi alle ore quattordici, mentre la minima sarà di tre gradi alle 7 del mattino. I venti soffieranno deboli per tutto il giorno.

Temperature minime sotto lo zero a Rieti, dove alle 7 del mattino il termometro registrerà -1 grado. La massima è prevista alle 14, e sarà di dieci gradi. Il cielo sarà sereno per tutto il giorno, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

A Viterbo le temperature saranno comprese tra uno e dieci gradi. Non sono previste piogge, il cielo sarà sereno per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno deboli.