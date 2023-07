Previsioni meteo Roma e Lazio 3 luglio: sole e caldo, temperature fino a 30 gradi Cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 18 e massime di 30 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 3 luglio. Tempo bello per l’intera settimana.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 3 luglio, registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 30 gradi. Luglio prosegue col bel tempo, dopo un inizio mese incerto all'insegna di pioggia e temporali. La perturbazione che sabato scorso ha interessato l'Italia e le regioni centrali sembra non essere più una minaccia e la settimana, la prima del mese, sarà all'insegna del tempo stabile, sereno e soleggiato. Le temperature si alzeranno di nuovo, registrando punte oltre i 30 gradi.

Come annunciano infatti gli esperti de IlMeteo.it sta per tornare sull'Italia il caldo africano, che farà alzare vorticosamente la colonnina di mercurio. Oggi e domani a farla da padrone sarà il più mite l'anticiclone delle Azzorre, mentre a partire da mercoledì e per le giornate di giovedì e venerdì arriverà l'anticiclone africano, con temperature decisamente più alte.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 3 luglio

Oggi, lunedì 3 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Nel dettaglio sulla Capitale si attende cielo sereno di notte, al mattino, nel pomeriggio e di sera. Il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata. I valori oscilleranno tra minime di 20 e massime di 29 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo per oggi, lunedì registrano tempo stabile e precipitazioni assenti sull'intero territorio della regione. Si attende cielo poco nuvoloso su Frosinone, con temperature comprese tra minime di 18 e massime di 28 gradi; cielo sereno su Latina, con valori compresi tra 21 e 28 gradi; cielo poco nuvoloso su Rieti con temperature tra 17 e 27 gradi; cielo sereno su Viterbo con temperature tra 18 e 28 gradi.