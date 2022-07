Previsioni meteo Roma e Lazio 29 luglio: temperature in calo, massime a 34 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 29 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, venerdì 29 luglio, registrano tempo bello e soleggiato, con temperature massime fino a 34 gradi. L'ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato da valori meno roventi degli scorsi fine settimana. Ci sarà anche il passaggio di temporali, che però non riguarderanno il Lazio, ma interesseranno le regioni settentrionali. Ciò lo avremo grazie alla perdita di presa dell'anticiclone nordafricano Apocalisse4800, con un clima che ci permetterà di godere di giornate estive ‘vecchio stile', ossia, di quando faceva caldo ma non in maniera esagerata. Per agosto gli esperti de Il Meteo.it prevedono che potrebbe piovere, anche se non bisogna fare troppo affidamento alle previsioni cosiddette ‘a lungo termine' perché potrebbero nascondere delle insidie.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 29 luglio

Oggi le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello per l'intero arco della giornata. Sulla Capitale splenderà il sole, con cielo sereno velato da qualche annuvolamento passeggero nel corso del pomeriggio. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 19 e massime di 34 gradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con cielo soleggiato. Le massime arriveranno a 33 gradi a Frosinone e Viterbo, 32 a Latina e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 30 e domenica 31 luglio

Nel weekend di sabato 29 e domenica 30 luglio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con sole e caldo. Sulla Capitale il sole brillerà per l'intero arco della giornata, con temperature comprese tra 20 e 33 gradi e vento che soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia. Sabato le massime si attesteranno sui 33 gradi anche a Frosinone, 32 su Viterbo e Latina, 31 su Rieti. Domenica 31 luglio ancora tempo bello e sole, con annuvolamenti di notte e nel pomeriggio. Le massime nella Capitale oscilleranno tra 22 e 34 gradi. Nel resto del Lazio massime a 33 gradi a Viterbo e Frosinone 32 a Rieti e Latina.