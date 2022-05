Previsioni meteo Roma e Lazio 27 maggio: pioggia e temperature in calo Pioggia e temperature che arriveranno a massime di 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 27 maggio.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 27 maggio, registrano pioggia e temperature che arriveranno a massime di 33 gradi. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano annunciato che nell'ultima settimana del mese verso il weekend qualcosa sarebbe cambiato dal punto di vista meterologico. Dopo il gran caldo anomalo rispetto alla media stagionale, con picchi fino a 34 gradi, la colonnina di mercurio tornerà ad abbassarsi per l'aria polare proveniente dalla Svezia, che porterà con sé temporali e un calo termico.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 27 maggio

Oggi, venerdì 27 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano un peggioramento. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte e al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e di nuovo debole di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 22 e massime di 33 gradi centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, ma non dovrebbe piovere. Nubi sparse ovunque sul territorio della regione, con massime fino a 32 gradi a Latina e Frosinone, 28 a Viterbo e 27 a Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 maggio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 28 e domenica 29 maggio registrano tempo stabile e soleggiato, tranne qualche annuvolamento, ma non dovrebbe piovere. Sabato 28 maggio sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, con sole e caldo al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e cielo coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 21 e massime di 32 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Nel resto del Lazio ci saranno temporali alternati a schiarite su Rieti, dove le massime si attesteranno sui 31 gradi, nubi sparse con isolati temporali anche su Viterbo (31 gradi) e pioggia su Frosinone, dove i valori raggiungeranno i 30 gradi. Sul Latina non dovrebbe piovere e le massime saranno di 28 gradi.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 17 maggio: caldo e temperature fino a 26 gradi

Domenica 29 maggio sulla Capitale ci sarà il sole, con cielo poco nuvolso di notte e sereno per il resto della giornata e precipitazioni assenti. Miglioramento in vista sugli altri capoluoghi del Lazio, con isolate piogge solo su Rieti. Le massime sono in calo e non dovrebbero superare i 30 gradi.