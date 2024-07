video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 24 luglio: temperature a 37 gradi, sta per tornare l’anticiclone Sole e caldo oggi in tutto il Lazio, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i trentaquattro e i trentasette gradi da Roma a Viterbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Ancora caldo su tutto il Lazio, dove le temperature continueranno a essere da bollino arancione. Le massime saranno molto elevate, con picchi di trentasette gradi a Roma e trentaquattro gradi a Viterbo (la provincia dove farà più ‘fresco'). Eppure questi sono gli ultimi giorni in cui il caldo ci darà un po' di tregua, se così si può dire. A partire da giovedì 25 luglio, la morsa dell'anticiclone africano tornerà a stringere l'Italia, con temperature elevatissime soprattutto nel fine settimana che sta per arrivare. La giornata di oggi, paradossalmente, sarà una delle più fresche della settimana, anche se comunque caldissima e con punte di caldo eccessivo tra le 14 e le 17 del pomeriggio.

A Roma, come detto, sono previsti trentasette gradi nella giornata di oggi, mentre a Frosinone e Latina trentacinque. Massime di trentaquattro gradi a Rieti e Viterbo, le province del Lazio dove le temperature massime sono più basse.

La situazione, come detto, rimarrà piò o meno stabile fino a giovedì 25 luglio, dopodiché le temperature subiranno un'impennata, alzandosi di diversi gradi. A Roma in particolare nella giornata di domenica sono previsti quaranta gradi, la temperatura più alta percepita da inizio estate. Questo per l'effetto dell'anticiclone africano, che arriverà sull'Italia facendo alzare tantissimo le massime. Situazioni di disagio molto forte si potrebbero avere nelle città, dove le temperature di solito, a causa di smog e asfalto, raggiungono picchi molto elevati. Si consiglia, soprattutto alle persone fragili e agli anziani, di non uscire di casa nelle ore più calde, onde evitare malori.