Previsioni meteo Roma e Lazio 24 giugno: cielo coperto e massime fino a 30 gradi Cielo coperto e temperature massime che arriveranno fino a 30 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 24 giugno.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 24 giugno, registrano cielo coperto e temperature massime fino a 30 gradi. Fa caldo, l'anticiclone africano non sembra perdere d'intensità e nel weekend darà il meglio di sé, facendo alzare la colonnina di mercurio dei termometri. Gli esperti de Il Meteo.it hanno spiegato che l'alta pressione delle Azzorre è latitante da molti anni, con temperature che superavano di poco i 30 gradi. A prendere il suo posto ormai è l'anticiclone sub-tropicale di provenienza africana, che porta con sé ondate di calore sempre più forti ed intense. Oggi in cinque regioni italiane – in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e settori di Piemonte e Trentino Alto Adige – è stata diramata allerta gialla per piogge e temporali, mentre nel Lazio non sono previste precipitazioni.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 24 giugno

Oggi, venerdì 24 giugno, le previsioni del meteo a Roma nel Lazio registrano cielo coperto. Le temperature saranno comprese tra 20 e 30 gradi. Sulla Capitale nel dettaglio sarà poco nuvoloso di notte e coperto dal mattino fino a sera. Sul resto dei capoluoghi della regione il cielo sarà coperto, con nubi sparse su Frosinone. Le temperature arriveranno a massime di 30 gradi a Frosinone, 29 a Latina, 27 a Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 25 e domenica 26 giugno

Il weekend si preannuncia all'insegna del bel tempo e del caldo. Sabato 25 giugno le previsioni del meteo Sulla Capitale registrano cielo coperto di notte e al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature saranno comprese tra i 20 e i 31 gradi. Tra la mattina e il pomeriggio potrebbero cadere deboli piogge. Cielo poco nuvoloso nel resto del Lazio con massime fino a 31 gradi su Frosinone, 30 su Latina, 28 su Viterbo e Rieti, dove potrebbero cadere isolate piogge.

Domenica 26 giugno su Roma il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte, con sole e caldo al mattino, di nuovo poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le massime arriveranno fino a 36 gardi e non scenderanno al di sotto dei 20. Sole e caldo, con temperature fino a 34-35 gradi anche nel resto dei capoluoghi di provincia.