Previsioni meteo Roma e Lazio 22 e 23 novembre: miglioramento ma freddo, da lunedì di nuovo pioggia

Miglioramento ma freddo nel weekend del 22 e 23 novembre 2025 su Roma e Lazio. Da lunedì arriva una nuova perturbazione con un rialzo termico.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 22 e domenica 23 novembre prevedono un miglioramento, con cielo poco nuvoloso ma freddo. Il fine settimana porta con sé un cambio di scenario meteorologico sulla regione. Dopo giornate instabili, le prossime 48 ore saranno caratterizzate da un insieme di schiarite, vento e piogge, con temperature in calo rispetto alla media stagionale. Sabato sarà una giornata fredda ma pittosto stabile, mentre domenica il quadro meteorologico potrebbe peggiorare di nuovo con pioggia e vento e a partire da lunedì si attende l'arrivo di una nuova perturbazione. A parlarcene più nel dettaglio è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

"Miglioramento poi da lunedì nuova perturbazione"

"Nella notte a Roma c'è stata ancora qualche pioggia, dopo l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio e la grandinata – spiega Galbiati – Oggi il meteo migliora, perché il maltempo si sposta sulle regioni adriatiche e al Sud Italia, dove resterà anche domenica. Farà freddo, le temperature infatti saranno invernali e difficilmente saliranno oltre gli 11-13 centigradi e ci sarà vento. Da lunedì è in arrivo invece una nuova perturbazione e una complessiva instabilità anche se farà meno freddo, ma per dettagli più chiari dovremo ancora attendere".

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato 22 novembre

Oggi, sabato 22 novembre, si annuncia una giornata variabile, ma complessivamente più asciutta rispetto ai giorni precedenti. A Roma è il cielo è parzialmente soleggiato, con temperature minime intorno ai 2-3 centigradi e massime che non supereranno gli 11 centigradi.

Nelle province la situazione sarà simile: nel Viterbese e nel Reatino il clima resterà freddo e ventilato, con valori minimi vicini allo zero nelle zone interne; sul litorale romano e pontino le massime si manterranno sui 10-12 centrigradi, accompagnate da venti moderati da nord. Nel complesso, la giornata sarà segnata da un clima rigido e ventoso, ma con poche probabilità di pioggia.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per domenica 23 novembre

A Roma domenica 23 novembre il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante il giorno, con temperature comprese tra 8 centigradi di minima e 10 centigradi di massima. In serata e nella notte, invece, è atteso un peggioramento con piogge intense, soprattutto sulla Capitale e sulle province costiere.

Nel Frusinate e nel Reatino le precipitazioni potrebbero assumere carattere di rovescio, mentre nelle zone interne più fredde non si escludono fenomeni nevosi a quote medio-basse. Sul litorale romano e pontino le temperature resteranno leggermente più alte, tra i 9 e i 12 centigradi, accompagnate da venti forti e mareggiate.