Previsioni meteo Roma e Lazio 21 settembre: weekend di sole e caldo poi tornano pioggia e temporali Tempo stabile e soleggiato nel weekend. Sabato 21 settembre c'è il sole e le temperature arrivano a massime di 26 gradi. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 21 settembre, registrano sole o cielo poco nuvoloso. Sabato, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, la pressione in deciso aumento sulla regione. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il sole non ha grossi problemi a splendere in un cielo che si presenta solo localmente nuvoloso. Le temperature massime arrivano fino a 26 gradi, mentre le minime sono in leggero aumento.

Un weekend all'insegna del bel tempo e dei valori miti, durante il quale potremo godere ancora di qualche ora piacevole da trascorrere all'aria aperta dal sapore autunnale, per una passeggiata nelle ville e parchi di Roma, oppure per concedersi una gita fuori porta e fare una prima breve pausa dopo il rientro dalle ferie e la ripresa delle scuole. Ma il bel tempo e la stabilità dureranno poco, infatti già a partire da lunedì si attende un nuovo peggioramento, con una settimana all'insegna della pioggia e dei temporali sia sulla Capitale che sul resto del territorio della regione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 21 settembre

Oggi, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscillano tra minime di tra minime di 17 e massime di 26 gradi, le precipitazioni sono assenti e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il tempo che si manterrà ovunque bello, con precipitazioni assenti. Il cielo è poco nuvoloso su Viterbo, Latina, Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 16 e 25 gradi a Frosinone, tra 18 e 25 gradi a Latina, tra 15 e 23 gradi a Rieti, tra 15 e 24 gradi a Viterbo.