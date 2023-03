Previsioni meteo Roma e Lazio 21 marzo: nubi sparse e temperature fino a 17 gradi Nubi sparse con possibili deboli piogge e massime fino a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 21 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 21 marzo, registrano nubi sparse ma non dovrebbe piovere o comunque saranno piogge deboli. La prima settimana di primavera entrata ieri è all'insegna dell'instabilità, con maltempo che porta pioggia e temporali diffusi su tutta la regione, almeno fino al weekend, che si alternano a delle pause. Sul fronte delle temperature non si registrano grandi cambiamenti, restano al di sopra della media stagionale, con punte massime che nella Capitale possono arrivare fino a 18 gradi.

Per quanto riguarda il weekend, che è anche l'ultimo di marzo, gli esperti de Il Meteo.it annunciano che sono in arrivo correnti d'aria fredda provenienti dal Nord Europa, che abbasseranno la colonnina di mercurio. Si andranno così ad originare temporali con precipitazioni anche intense, forti venti, grandinate e neve in montagna. Per dare uno sguardo un po' più avanti ci sono delle anticipazioni su Pasqua e Pasquetta: pare che ad aprile si registreranno temperature al di sopra della media stagionale e che nelle prime due settimane ci saranno abbondanti piogge.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 21 marzo

Oggi, martedì 21 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo nuvoloso ma precipitazioni quasi del tutto assenti. Nel dettaglio sulla Capitale cade debole pioggia di notte e il cielo è coperto da nubi durante tutto il corso della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 11 e massime di 17 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del Lazio martedì 21 marzo le previsioni del meteo registrano nubi sparse. Le temperature oscillano tra 9 e 17 gradi a Frosinone, 10 e 18 gradi a Latina, 7 e 16 gradi a Rieti e tra 8 e 16 gradi a Viterbo. Il vento soffia da debole a moderato.