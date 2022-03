Previsioni meteo Roma e Lazio 21 marzo: cielo sereno e sole, temperature a 13 gradi Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 21 marzo, registrano cielo sereno e sole e masisme fino a 13 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 21 marzo, registrano cielo sereno e sole e massime fino a 13 gradi. La nuova settimana vede l'arrivo di un possente anticiclone sull'Italia e sulle regioni centrali. L'alta pressione sul Bacino del Mediterraneo riuscirà ancora una volta ad avere la meglio sull'aria fredda, regalandoci finalmente delle giornate dal clima mite e primaverile. La settimana sarà dunque all'insegna del bel tempo, ma nel weekend già è possibile vedere che potrebbero tornare le piogge, con l'arrivo di una nuova perturbazione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 21 marzo

Oggi, lunedì 21 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte, con ampie schiarite al mattino, cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 13 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, il cielo sarà sereno e brillerà il sole. Le temperature scenderanno a -2 gradi centigradi a Rieti e -1 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e domenica 27 marzo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il prossimo weekend registrano cielo coperto, con il ritorno del maltempo. Sabato 26 marzo nella Capitale il cielo sarà coperto da nubi, con deboli precipitazioni. Sabato il cielo sarà coperto anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, mentre le minime si manterranno piuttosto alte. Ancora presto per fire come sarà il tempo per la giornata di domenica 27 marzo, la speranza vista la primavera entrata da una settimana è che possa tornare a splenedere presto il sole.