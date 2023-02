Previsioni meteo Roma e Lazio 2 febbraio: sole e temperature fino a 13 gradi Cielo sereno e sole, temperature che oscillano tra 3 e 13 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 2 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 2 febbraio, registrano cielo sereno o con nubi sparse. Il tempo resta ancora stabile e soleggiato sulla regione e così si manterrà per tutta la settimana, la prima del nuovo mese di febbraio. Le temperature oggi oscilleranno tra minime di 3 e massime di 13 gradi, restando al di sopra dello zero. Godiamoci questa settimana di stabilità e di valori ancora al di sopra della media stagionale. Già a aprtire da lunedì prossimo, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, è in arrivo il Burian, un vento molto freddo proveniente dalla Russia, che farà precipitare la colonnina di mercurio, portando aria gelida. Dal punto di vista delle temperature ripiomberemo in pieno inverno, si attendono nevicate anche in pianura e a bassa quota.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 2 febbraio

Oggi, giovedì 2 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse di notte e al mattino, cielo sereno nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 3 e massime di 13 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche sul resto del Lazio, con precipitazioni assenti. La colonnina di mercurio scende sottozero solo a Rieti, con minime a -1 di notte o al mattino presto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 febbraio

Il tempo a Roma e nel Lazio si manterrà bello anche nel primo weekend del mese. Sabato 4 febbraio le previsioni del meteo sulla Capitale registrano minime tra 3 e 14 gradi, precipitazioni assenti e vento che soffierà da debole a moderato. Tempo bello e soleggiato su tutta la regione. Domenica 5 febbraio ci sarà il sole su Roma che brillerà indisturbato per tutta la giornata, con valori che oscilleranno tra minime di 2 e massime di 13 gradi. Cielo sereno e sole anche sul resto del Lazio, ancora minime di -1 a Rieti.