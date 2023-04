Previsioni meteo Roma e Lazio 17 aprile: cielo nuvoloso e piogge Continua il maltempo – anche se la situazione meteo è in leggero miglioramento – in tutto il Lazio, con piogge che cadranno soprattutto nel pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Dopo un fine settimana dominato dal maltempo e dai numerosi interventi di Protezione civile e Vigili del Fuoco, a Roma e nelle altre province del Lazio la situazione meteo è in leggero miglioramento. Questo non vuol dire che torna il sole: nella maggior parte della regione è previsto cielo nuvoloso e precipitazioni sparse, anche se di entità leggera e non abbondanti come quelle che hanno colpito il Lazio nella giornata di sabato.

Nella città di Roma sono previste nubi sparse alternate a schiarite, con deboli piogge che dovrebbero cadere verso le 20. I venti soffieranno moderati, mentre le temperature saranno abbastanza alte e comprese tra dieci e diciotto gradi. Piogge sono previste anche per la giornata di domani.

Anche la provincia di Frosinone non sarà risparmiata dal maltempo. Il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con piogge che cadranno la mattina e di nuovo nel pomeriggio, ancora più abbondanti. I venti soffieranno deboli e le temperature saranno comprese tra nove e sedici gradi. Domani è previsto un peggioramento, con temporali in arrivo.

Situazione non troppo diversa a Latina, con il termometro che oscillerà tra dieci gradi di minima e diciotto di massima, e cielo nuvoloso. Le piogge cadranno dalle 17 alle 20, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Cielo nuvoloso e piogge leggere a Rieti, dove le temperature saranno più rigide e comprese tra sei e quindici gradi. I venti, come nelle altre province, soffieranno tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni sono attesi temporali per tutta la giornata.

Niente pioggia invece a Viterbo, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso tutta la giornata. I venti qui soffieranno moderati mentre le temperature saranno comprese tra sei e sedici gradi. Precipitazioni abbondanti sono attese per domani.