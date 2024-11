video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 14 novembre: clima rigido, ma sta per tornare il caldo Temperature basse e cielo parzialmente nuvoloso oggi nel Lazio, con qualche leggera pioggia a Frosinone. Da domani in arrivo aria gelida dalla Svezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel Lazio il meteo continua a riservare sorprese: dopo un iniziale crollo delle temperature, che in alcune zone della regione sono arrivate anche a toccare quasi lo zero, la prossima settimana torna il caldo. I termometri continueranno a salire fino ad arrivare anche al di sopra dei venti gradi (a Roma il prossimo martedì ne faranno ventuno), anche se con il ritorno del caldo sono attese anche le piogge.

Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ci riserva il meteo nella giornata di oggi. A Roma la minima arriverà a punti molto bassi rispetto quelli cui ci si era abituati nei giorni passati: il termometro scenderà fino a sei gradi, mentre la massima non salirà oltre i sedici gradi. A Frosinone, la minima sarà a otto gradi mentre la massima a sedici gradi, con leggere piogge nelle ore notturne. Termometri tra nove e diciassette gradi a Latina, la provincia più calda quest'oggi, mentre a Rieti e Viterbo cala il vero freddo, con minima a quattro gradi e massime a quattordici nella prima, e minime a tre e massime a undici gradi nella seconda.

Le temperature si stanno raffreddando per l'arrivo di aria gelida dalla Svezia che, secondo quanto riportato anche da ilmeteo.it, porterà anche la prima neve a bassa quota sugli Appennini. Si tratta però di un'aria fredda che attraverserà il paese in tempi velocissimi, e che già venerdì lascerà l'Italia. Nel weekend, infatti, è atteso sole e bel tempo, con temperature gradevoli e non particolarmente basse. Il cielo sarà terso e privo di nuvole, non sono previste piogge, e il clima sarà piacevole. I termometri poi, si rialzeranno già a partire da lunedì.