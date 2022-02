Previsioni meteo Roma e Lazio 14 febbraio: arriva il maltempo, piogge e temperature in calo Piogge sono previste per tutto il giorno di San Valentino a Roma e nel Lazio, con clima rigido e temperature in calo.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata che si aprirà con il maltempo quella prevista oggi, lunedì 14 febbraio, a Roma e nel Lazio. Il maltempo la farà da padrone su tutta la regione, con piogge a tratti in diversi momenti della giornata e temperature che caleranno di molto rispetto a quelle cui le persone si erano abituate nei giorni passati. Basti pensare che a Roma la massima non andrà oltre i 15 gradi, mentre nelle altre province la temperatura massima sarà di media sugli 11 gradi. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, nella capitale ci saranno "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1617m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud".

Meteo Lazio 14 febbraio: maltempo e temperature in calo

Nelle altre province del Lazio ci saranno piogge e temperature più rigide rispetto alla città di Roma. A Frosinone il termometro oscillerà tra i 7 e gli 11 gradi, con deboli piogge e temporali in serata. Temperature più miti a Latina, con il termometro tra gli 8 e i 14 gradi, e piogge durante la giornata. Il mare sarà poco mosso. Maltempo e piogge anche a Rieti, con le temperature che saranno comprese tra 3 e 11 gradi. Previsto, come nelle altre province del Lazio, un peggioramento in serata. Stessa cosa a Viterbo, dove deboli piogge ci saranno nella giornata, insieme a temperature comprese tra 7 e 12 gradi.