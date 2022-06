Previsioni meteo Roma e Lazio 12 giugno: sole e caldo, temperature fino a 34 gradi Sole e caldo e temperature fino a 34 sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 12 giugno.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 12 giugno, registrano sole e caldo e temperature fino a massime di 33 gradi. Quello delle elezioni comunali e del referendum sulla Giustizia è un weekend all'insegna del bel tempo, con l'alta pressione Nord africana e l'anticiclone Scipione, che torneranno ad imperversare sul Bacino del Mediterraneo. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it nei prossimi giorni assisteremo ad un nuovo aumento delle temperature al di sopra della media stagionale, con un'ondata di caldo intenso, che porterà i termometri fino a 40 gradi e afa. Già a partire da questo fine settimana infatti la colonnina di mercurio è tornata oltre i 30 gradi, con punte che hanno raggiunto i 34 nelle regioni centrali come il Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 12 giugno

Oggi, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con massime fino a 34 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con cielo sereno di notte, sole e caldo al mattino e nel corso del pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 33 gradi e il vento sarà moderato. Tempo bello e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, a Frosinone le massime arriveranno a 31 gradi, a Latina a 30, Viterbo 29 e Rieti 28.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 13 giugno

La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e stabile. Nel dettaglio, domani il cielo sarà sereno e soleggiato, con precipitazioni assenti e vento mederato. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 33 gradi centigradi. Sul resto del territorio del Lazio il cielo sarà sereno e soleggiato, le precipitazioni saranno assenti e il vento moderato.