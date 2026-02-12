Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekend

Torna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica. Nel weekend calano le temperature.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 12 febbraio, registrano maltempo. È arrivata sulla nostra regione una perturbazione intensa, che nella notte ha colpito la Sardegna e si è spostata sulla zona tirrenica. A parlarcene il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Oggi giornata di allerta meteo gialla anche nel Lazio, con l'avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dal dipartimento della protezione civile.

"La fase più critica nel Lazio per oggi è attesa in mattinata, nel pomeriggio ancora un po' di pioggia, mentre c'è un miglioramento in serata. A rischio di forti temporali dovrebbe essere esposta la parte più meridionale del Lazio. Anche Roma sarà coinvolta nell'ondata di maltempo di questa seconda parte della settimana. Sul fronte delle temperature è in vista un calo a partire dal fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio". Dunque un San Valentino freddo e bagnato.

Venerdì tregua al maltempo

Venerdì, come spiega Galbiati, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano "una tregua al maltempo, per lo meno per quanto riguarda le precipitazioni più intense".

La giornata più critica sarà sabato

Sabato altra giornata di maltempo intenso, spiega Galbiati "con una perturbazione proveniente dalla Sardegna con un vortice, che porta venti molto forti sulle coste del Lazio, sul Tirreno si attende un peggioramento. Pioggia e temporali forti e insistenti in vista anche nell'entroterra e a Roma.

I venti saranno meridionali o occidentali e diventeranno settentrionali quando il vortice si sposterà tra la fine di sabato e domenica verso Sud. Arriverà anche aria più fredda, che trascinerà la nuova perturbazione con il ciclone che si sposterà appunto verso il Sud Italia. Sabato c'è anche il rischio di mareggiate lungo le coste laziali.