Previsioni meteo Roma e Lazio 12 dicembre: stop alle piogge, torna il sole

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, giovedì 12 dicembre, segna una piccola tregua dal maltempo che negli ultimi giorni aveva investito la nostra penisola. Dopo piogge e temporali, a tratti anche molto forti, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un clima soleggiato, anche se a tratti il cielo sarà un po' nuvoloso. Le temperature saranno abbastanza rigide, soprattutto le minime, che a Rieti e Viterbo arriveranno a toccare i tre gradi. Nei prossimi giorni, come sempre questo periodo, si arriverà anche sotto zero.

Nello specifico, a Roma la minima sarà a sei gradi, mentre la massima non salirà oltre i quattordici gradi. Temperature tra quattro e tredici gradi a Frosinone, mentre a Latina saranno un po' più alte, oscillando tra gli otto e i quindici gradi. Clima più rigido a Rieti e Viterbo, con temperature comprese tra i tre e i quindi gradi. Non è prevista pioggia in nessuna delle province – a meno che non vi siano cambiamenti improvvisi -, mentre il cielo sarà leggermente nuvoloso. I venti, invece, soffieranno tra deboli e moderati.

La situazione climatica cambierà un po' nei prossimi giorni. Soprattutto nel fine settimana potrebbero arrivare piogge e temporali, oltre a un graduale abbassamento delle temperature, con le massime che non saliranno oltre i dodici gradi. Andando sempre più verso la fine di dicembre il clima diventerà sempre più rigido, con temperature più invernali che continueranno a scendere verso lo zero. Per adesso però, nonostante il freddo, la giornata di oggi ci regalerà comunque un po' di sole, che di certo contribuirà a rendere meno ostili le basse temperature che si stanno cominciando a prefigurare.