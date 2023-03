Previsioni meteo Roma e Lazio 11 marzo: cieli coperti ma i termometri sfiorano i 20 gradi La giornata di oggi si apre con temperature alte ma cieli coperti fino a sera a Roma e nelle altre province del Lazio. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Continuano a salire le temperature a Roma e nelle altre province del Lazio: oggi, sabato 11 marzo, nella capitale e in altre zone della regione il termometro arriverà addirittura a sfiorare i venti gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso in tutte le province, ma non sono previste piogge. I venti, che avevano soffiato forti fino a qualche ora fa (tanto che era stata diramata un'allerta meteo, oggi soffieranno tra deboli e moderati in tutto il Lazio.

A Roma in particolare è prevista nebbia nelle prime ore del mattino. Dalle 13 fino a sera il cielo sarà totalmente coperto, mentre i venti soffieranno deboli. Non sono previste piogge, a differenza dei giorni scorsi, mentre le temperature saranno comprese tra sette e diciotto gradi.

Cielo poco nuvoloso la mattina e totalmente coperto nel pomeriggio a Frosinone. Anche qui non sono previste piogge e le temperature oscilleranno tra sei e diciassette gradi. I venti soffieranno moderati.

Temperature tra nove e diciotto gradi a Latina, dove il cielo – a differenza delle altre province – sarà solo parzialmente nuvoloso, con venti che soffieranno deboli per tutta la giornata.

Temperature molto più rigide a Rieti rispetto alle altre zone del Lazio, dove la massima non andrà oltre i tredici gradi, mentre la minima si attesterà sui quattro gradi nelle ore più fredde. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, ma non sono previste piogge.

A Viterbo il termometro oscillerà tra sei e quindici gradi, mentre il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante la mattina, e coperto tutto il pomeriggio. I venti soffieranno deboli e non ci saranno precipitazioni per tutta la giornata.