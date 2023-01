Previsioni meteo Roma e Lazio 10 gennaio: arriva il freddo, il termometro sfiora lo zero La giornata di oggi, mercoledì 11 gennaio, sarà caratterizzato da cielo soleggiato ma dalle temperature molto rigide, con il termometro che arriva a zero gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo ma anche dall'abbassamento delle temperature quella di oggi, mercoledì 11 gennaio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il cielo sarà senza nuvole per tutta la giornata, ma il termometro arriverà anche a sfiorare lo zero nelle ore più fredde. La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, anche se molto probabilmente il fine settimana arriveranno le piogge.

A Roma la giornata di oggi prevede sole per tutto il giorno, cielo privo di nuvole e temperature comprese tra uno e tredici gradi. La temperatura minima sarà alle 8 del mattino, mentre l'ora più calda della giornata sarà registrata alle 14. I venti soffieranno moderati per tutto il giorno.

A Frosinone le temperature saranno simili a quelle registrate nella capitale. La temperatura minima è prevista alle 7 del mattino e sarà di un grado, mentre la massima non supererà i dodici gradi ed è prevista alle 14. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli per tutto il giorno.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 24 dicembre: Vigilia di Natale con sole e 10 gradi oltre la media

Temperature più miti a Latina, dove il termometro segnerà il punto più basso a quattro gradi verso le otto del mattino, mentre alle 14 sono previsti tredici gradi. I venti saranno moderati sia la mattina sia il pomeriggio, il cielo sarà sereno ma poco nuvoloso.

Freddo a Rieti, dove il termometro arriverà a zero gradi, una temperatura mai vista nelle ultime settimane. La massima arriverà invece a dieci gradi ed è prevista per le 14. Non sono previste piogge e i venti soffieranno deboli, il cielo sarà soleggiato e poco nuvoloso.

Stessa temperatura di Rieti a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra zero e dieci gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole per tutta la giornata, mentre i venti soffieranno deboli.