Previsioni meteo Roma 21 e 22 agosto: nel weekend torna Lucifero con il grande caldo Sole e caldo, con il ritorno dell’anticiclone africano Lucifero, che nelle prossime ore farà alzare nuovamente le temperature. Queste le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 21 e domenica 22 agosto. Le massime raggiungeranno i 34 centigradi. Cambio del quadro metereologico in vista.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto registrano tempo bello, con cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 34 centigradi. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano che per il fine settimana è previsto il ritorno dell'anticiclone africano Lucifero, che riporterà sull'Italia e sulle regioni centrali il grande caldo. Una nuova ondata di aria bollente che, tuttavia, ha le ore contate. Già a partire da domenica infatti si intravedono i segnali di un cambiamento del quadro metereologico, con aria più fresca e un peggioramento che si manifesterà poi ad inizio della prossima settimana, quando sono previste piogge anche sulle regioni centrali. Un cambio di rotta anche in vista del termine della stagione estiva che va progressivamente a concludersi, tuttavia non sappiamo ancora quanto durerà il caldo prima di lasciare spazio al maltempo. Per avere dettagli più precisi sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 agosto

Domani, sabato 21 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata, con un parziale e innocuo annuvolamento verso sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 33 centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio e sui capoluoghi di provincia, dove il tempo resterà ancora bello e soleggiato e dove le massime si mnaterranno pari o poco superiori ai 30 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 22 agosto

Domenica 22 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo e temperature che oscilleranno tra minime di 20 e massime di 34 centigradi. Il vento soffierà moderato. Tempo bello anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio. Un fine settimana dunque nel corso del quale il tempo si manterrà bello, motivo del quale approfittare di giornate al mare o al lago o nei luoghi di villeggiatura per chi è in ferie o al riposo. Per chi resta in città sono in programma per sabato 21 e domenica 22 agosto vari eventi tra Roma e provincia, dai concerti alle mostre, agli spettacoli teatrali e musicali.