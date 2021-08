Weekend a Roma e dintorni: cosa fare sabato 21 e domenica 22 agosto Dai concerti agli spettacoli teatrali, dalle visite guidate serali alle esposizioni, c’è una vasta gamma di attività da fare a Roma e dintorni nel weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto. All’Etruria Eco Festival di Cerveteri suoneranno i Subsonica, appuntamenti anche al Castello di Santa Severa.

A cura di Alessia Rabbai

Il weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto a Roma e dintorni è ricco di eventi, nonostante il caldo intenso e l'emergenza sanitaria da Covid-19. Istituzioni e associazioni territorali si sono infatti organizzate in città e in alcune località della provincia per offrire una proposta variegata, disponendo e mettendo in condizioni a chi partecipa di rispettare le regole per il contenimento del coronavirus, come posti a sedere distanziati e contingentamento degli ingressi. Vediamo quali sono alcuni degli eventi in programma per il weekend di sabato 21 e domenica 22 agosto.

Concerti e spettacoli nel weekend a Roma

Al Village Celimontana il Jazz Village Roma il 22 agosto propone il concerto dei Four Vegas dalle ore 22. Per quanto riguarda il teatro invece, al festival all’Accademia Filarmonica Romana a cura della Cooperativa Teatro91 il 21 agosto va in scena ‘Traccia di mamma', diretto e interpretato da Antonello De Rosa

Musei e mostre aperti ad agosto a Roma



Tutte le sere del mese di agosto, dalle ore 18.30 alle 21.50, sono aperte le visite ai Fori Imperiali con un biglietto unico. Per quanto riguarda le mostre, continuano le esposizioni dell’Azienda Speciale PalaExpo che propone la mostra ad ingresso gratuito ‘Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari' (fino al 27 febbraio 2022) a Palazzo delle Esposizioni e le numerose mostre che compongono le sezioni del Museo per l’Immaginazione Preventiva al Macro. Al Mattatoio il 22 agosto è l'ultimo giorno in cui ammirare l’esposizione della 64° edizione del World Press Photo e, nello spazio esterno, i video e le installazioni di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia.

Etruria Eco Festival a Cerveteri

Il weekend vedrà la conclusione dell‘Eco Festival di Cerveteri, in corso dal 10 agosto scorso. Per il fine settimana alle porte sono in programma due concerti, interessanti: sabato 21 agosto il lungomare dei Navigatori Etruschi ospiterà Coma_Cose, mentre domenica 22 agosto sarà la volta dei Subsonica. L'ingresso è gratuito, per la prenotazione www.dice.fm ed info 3701087225.

Weekend al Castello di Santa Severa

Al Castello di Santa Severa prosegue il cartellone degli eventi ‘Vivi il Castello delle meraviglie', promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIO crea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Sabato alle ore 21 è in programma ‘Vive la Vie', lo spettacolo multiforme e multilinguaggio nato dall’omonimo album dell’eclettico quartetto ‘Le Cardamomò', con biglietti acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19-21, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa. Domenica 22 agosto ore 21 appuntamento con ‘Alice in The Wonderland', spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dal celebre racconto di Lewis Carroll, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazione obbligatoria a info@margot-theatre.it).