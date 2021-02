Un'ondata di freddo siberiano investirà il Lazio a partire da sabato 13 febbraio. Nell'attesa continuerà a fare relativamente caldo, con le temperature superiori alla media del periodo di qualche grado. Giovedì previsto cielo sereno sulla Capitale con le minime che non scenderanno sotto i 9 gradi e le massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 16 gradi. Sarà così anche venerdì, ma il tempo sarà nuvoloso e comincerà a piovere dalla sera. Nella notte arriverà il freddo, che porterà un crollo delle temperature e, forse, nevicate anche in pianura.

Freddo intenso in arrivo

‘Burian', la corrente d'aria siberiana, arriverà nel centro sud Italia a partire proprio da sabato 13 febbraio. Ed è quello il giorno da cerchiare in rosso per possibili nevicate in pianura e in collina nel Lazio. Da domenica, infatti, le temperature saranno anche più basse, ma splenderà il sole. Previsto cielo sereno anche nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 febbraio. Nella Capitale le temperature minime potrebbero scendere di qualche grado sotto lo zero, con le massime che non supereranno i 7/8 gradi. Da mercoledì le temperature potrebbero rialzarsi, ma è ancora troppo presto per fare previsioni.

Arriva Burian, secondo Giuliacci nevicherà all'85 per cento a Roma

Il colonnello Mario Giuliacci, noto meteorologo, ha spiegato a Fanpage.it che a Roma potrebbe nevicare sabato 13 febbraio: "Sabato 13 febbraio l'aria fredda e secca proveniente dalla Siberia andrà a collocarsi al Centro-Sud del nostro Paese. Si verificherà dunque la condizione ottimale per le nevicate, perché sopra allo strato di aria gelida scorreranno le correnti provenienti dal quadrante meridionale, una condizione grazie alla quale si origineranno nevicate perfette: è altamente probabile, diciamo con una percentuale tra l'80 e l'85 per cento, che nevicherà anche a Roma città e provincia".