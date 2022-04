Meteo Pasqua e Pasquetta 2022, a Roma sole e caldo per tutto il weekend Per Pasqua e Pasquetta 2022 a Roma e nel Lazio le previsioni del meteo annunciano sole e temperature fino a 20 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo per Pasqua e Pasquetta 2022 a Roma e nel Lazio registrano sole e caldo. A discapito della tradizionale credenza che vuole il Lunedì dell'Angelo con la pioggia, quest'anno il tempo sarà bello e le temperature sfioreranno i 20 gradi. I romani potranno dunque godersi delle festività in compagnia di famiglia o amici, trascorrendole all'aria aperta. Tante le opzioni tra le quali scegliere, come il pranzo al ristorante, a casa o nei prati per fare picnic, paseggiate in città visitando i musei o spostandosi per gite fuori porta. Ci sono inoltre in programma diverse attività per bambini, come parchi divertimenti, cacce al tesoro di uova e laboratori naturalistici.

Un fattore al quale porre attenzione è il vento, che soffierà moderato tra domenica e lunedì. Ciò come spiegano gli esperti de Il Meteo.it è provocato dalla differenza di pressione tra campo anticiclonico e vortice ciclonico, alimentato da aria fredda di origine artica. A partire dalla prossima settimana il quadro meterologico potrebbe cambiare, con annuvolamenti in vista già da martedì e pioggia giovedì, quando registreremo anche un calo delle temperature, che scenderanno di qualche grado anche a Roma.

Il meteo a Roma e nel Lazio per Pasqua il 17 aprile

Domani, domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole indisturbato per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 9 e massime di 17 gradi centigradi. Il cielo sarà sereno anche sul resto dei capoluoghi del Lazio, a Viterbo (2-14°C), Rieti (0-14°C), Latina (5-17°C) e Frosinone (2-16°C).

Previsioni meteo per Pasquetta a Roma e nel Lazio il 18 aprile

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per Pasquetta registrano cielo sereno e sole per il Lunedì dell'Angelo, su tutto il territorio della regione. Nella Capitale il tempo sarà bello dal mattino fino a sera e le temperature oscilleranno tra i 5 e i 17 gradi. Tempo bello anche su Viterbo (4-13°C), Rieti (2-13°C), Latina (9-18°C) e Frosinone (6-16°C).