Cosa fare con i bambini a Roma per Pasqua 2022: gli eventi da non perdere Per Pasqua e Pasquetta 2022 a Roma sono in programma diversi eventi per bambini, dalla caccia alle uova al Luneur Park ai laboratori naturalistici al Castello di Santa Severa.

Nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2022 a Roma è possibile divertirsi in famiglia e con i propri bambini grazie a numerosi eventi organizzati in città. Tra le iniziative in programma ci sono la caccia alle uova di Pasqua al Luneur Park, il gioco quiz al Bioparco e i lavoratori naturalistici al Castello di Santa Severa.

Caccia alle uova di Pasqua a Luneur Park

Le date della caccia alle uova di Pasqua al Luneur Park

Al Luneur Park in via delle Tre Fontane 100 è in programma un gioco molto simpatico e divertente per bambini che ha come obiettivo quello di trovare le uova di Pasqua nascoste. Piccoli ovetti tra i fiori ed i cespugli del Giardino delle Meraviglie, tra le Giostre e i Giochi del Parco, che i bimbi dovranno scovare, trovarndo quelli vincenti, con delle sorprese racchiuse al loro interno. L'appuntamento è alle ore 11.30 e alle 16.30 sia per Pasqua che per Pasquetta presso il palco del Bruco Circus, dove inizierà la caccia al tesoro.

Visita al Biparco alla scoperta delle uova

Le uova dei vari analimali da scoprire al Biparco

Un'altra attività da svolgere a Pasqua e Pasquetta è un gioco a quiz al Bioparco di Roma. L'evento è per bambini, ma può partecipare tutta la famiglia. L'obiettivo del gioco è imparare che esistono uova di tutte le dimensioni: enormi e piccolissime, bianche e colorate, lisce e rugose e non che non sono solo gli uccelli a farle, ma anche pesci, anfibi, rettili e anche mammiferi. Gli orari sono alle 11, 12.15, 14, 15.15 e 16.30, per partecipare al gioco serve prenotarsi il giorno stesso della visita al momento dell’ingresso del parco.

Laboratori per bambini al Castello di Santa Severa

A pochi chilometri da Roma, per chi preferisce spostarsi in provincia per Pasqua e Pasquetta ci sono attività da fare per bambini al Castello di Santa Severa. Sono in programma laboratori naturalistici per i bimbi tra i 4 e i 12 anni come ‘Animali a sorpresa', un gioco per scoprire chi si nasconde nelle uova, ma non di cioccolato e per osservare da vicino gli animali. Nel laboratorio ‘Verdicapelli – I Pasquaricci', dai 3 ai 10 anni, si costruiscono coniglietti e pulcini pasquali da portare a casa, con semi di erba pronti a germogliare, per scoprire come nascono le piante. ‘Rintraccia La Traccia' (dai 7 ai 14 anni), coinvolge tutta la famiglia con penne, aculei e mute di serpente. Inoltre è previsto un workshop nel quale si costruiranno aquiloni.

Pasqua 2022 a Cinecittà World

Hopper a Cinecittà World

A Cinecittà World tornano le Anteprime Nazionali al Teatro 1, con il film d'animazione per tutta la famiglia ‘Hopper e il Tempio Perduto'. Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”. Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

Pasqua con i bambini al MagicLand

Il Wild Rodeo che verrà inaugurato per Pasqua al MagicLand

MagicLand a Valmontone riapre per la gioia dei bambini. In occasione delle festività pasquali verrà inaugurato il Wild Rodeo, una nuova giostra in stile Far West, unica in Italia. L'area Western, Old West, sarà una nuova sezione del parco divertimenti di oltre 5.000 metri quadrati a tema Far West che trasporta gli ospiti del Parco nell’ambiente tipico dei villaggi del mitico West. Madrina dell'evento sarà la cantante Elettra Lamborghini, presente all'inaugurazione di sabato 16 aprile.