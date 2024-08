Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 2 agosto 2024: ancora caldo da bollino rosso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (La Presse)

Continua l'ondata di calore nella regione Lazio e nella capitale. Anche oggi, venerdì 2 agosto 2024, caldo da bollino rosso in tutte le province del Lazio, Roma compresa. Stessa situazione, prevista anche per domani, sabato 3 agosto 2024. Il termometro oscilla fra una minima di 18 gradi attesa nei settori appenninici, in provincia di Rieti e una massima simile ovunque, che sfiora i 40 gradi (in aumento nelle zone più centrali dei centri abitati).

Che tempo fa oggi a Roma

Temperature comprese fra i 21 gradi di minima e i 38 di massima nella capitale nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto 2024. Cielo sereno, con calura più intensa fra le ore 11 e le 17. Proprio dalle 17, circa metà pomeriggio, il sole presente dalla mattina viene coperto da qualche nuvola passeggera. Venti moderati.

Il tempo nelle altre province

Come anticipato, il bollino rosso oggi riguarda, così come quello previsto per domani, tutte le province della regione Lazio. Compresa Rieti che, nonostante la minima di 18 gradi, registra una massima di 34 gradi centigradi nelle ore della fascia centrale della giornata. Anche in questo caso, però, verso fine giornata, arriva qualche nuvola dopo un intero giorno di sole. Diciannove gradi di minima e sempre 34 di massima anche nel Viterbese, registrati soprattutto nella fase più calda della giornata fra le ore 11 e le 17. Dopo quest'orario, anche nella Tuscia arriva qualche nuvola.

Non è molto diversa la situazione nelle province del sud. Il termometro oscilla fra i 22 e i 32 gradi, anche se le percepite potrebbe aumentare con picchi fino a 38 gradi, a Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino le ore più calde sono fra le 11 e le 17. Molto sole, ma non è esclusa qualche nuvola già nel primo pomeriggio. Diverso, invece, quanto previsto per il capoluogo ciociaro, dove le nuvole arrivano solo in tarda serata.