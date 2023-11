Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 17 novembre 2023: allerta gialla per il vento Cielo sereno con qualche nuvola, temperature fra i 6 e i 21 gradi a Roma e nel Lazio: allerta di colore giallo per i forti venti, rischio maraggiate.

A cura di Beatrice Tominic

Da vento forte a raffiche di burrasca dalle zone settentrionali a quelle appenniniche, con il rischio delle mareggiate soprattutto nelle coste più esposte: questo è quanto previsto dal bollettino di allerta gialla emanato dall'Agenzia della Protezione Civile della Regione Lazio nella giornata di ieri. Da stamattina e per le prossime 24 ore, il vento è sempre più forte. Nel frattempo, però, il cielo è sereno variabile e le temperature restano le medesime dei giorni scorsi, comprese fra i 6 gradi attesi a Rieti e Viterbo e i 21 a Roma.

Che tempo fa a Roma oggi

Come anticipato oggi la capitale raggiunge la temperatura più alta nella regione Lazio con i suoi 21 gradi di massima: la minima, invece, si aggira intorno ai 9 gradi centigradi circa. Per tutta la giornata il cielo è sereno, con qualche nuvola sparsa nella parte centrale della giornata, da metà mattinata fino alla prima serata di oggi, come riportato da Il Meteo.it.

Previsioni nelle province venerdì 17 novembre

Sei gradi centigradi: questa la temperatura minima attesa a Rieti e Viterbo per la giornata di oggi. La massima, invece, si aggira rispettivamente fra i 16 e i 17 gradi centigradi. Dopo un cielo coperto e grigio dalla prima mattina con qualche pioggia debole, nel pomeriggio si aprirà progressivamente nel reatino fino a raggiungere il sere nel primo pomeriggio. Nessuna pioggia prevista nel viterbese dove, però, il cielo si rischiara soltanto verso le 18.

Attenzione nei capoluoghi più a sud, con particolare riguardo verso il litorale pontino, a rischio mareggiate. Qui, nei territori in provincia di Latina, le nuvole e il sole si alternano per tutta la giornata, mentre il termometro oscilla fra i 12 e i 20 gradi. Nel frusinate, invece, prevista pioggia debole in mattina e cielo scuro fino al tardo pomeriggio con temperature fra i 10 e i 19 gradi.