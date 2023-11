Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio venerdì 17 novembre 2023: venti forti e mareggiate Venti da forti a burrasca forte, non si escludono mareggiate lungo le coste esposte: questo è quanto previsto dall’allerta meteo di colore giallo per domani, venerdì 17 novembre 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Venti da forti a burrasca: questo è quanto prevede l'allerta meteo di colore giallo diramata in queste ore dall'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio. L'allerta è prevista dalla prima mattina di domani, venerdì 17 novembre 2023 e per le successive 24 ore. Come riportato dall'avviso della protezione civile, queste condizioni meteo riguardano l'intera regione Lazio: ogni zona può essere considerata a rischio, da quelle settentrionali e appenniniche, dove si attendono i venti di burrasca, fino alle zone del litorale, sia nord che sud, dove, nelle coste più esposte, c'è il rischio di violente mareggiate.

Allerta meteo gialla per vento: le zone colpite

Venti da forti a burrasca, fino a burrasca forte: questi i fenomeni atmosferici attesi nella regione Lazio domani, venerdì 17 novembre. Come riportato nella comunicazione della Protezione civile della Regione Lazio, però, non c'è una zona particolarmente colpita. I venti si muovono dai quadranti settentrionali specie sui settori costieri e appenninici. Non si esclude che possano crearsi forti mareggiate lungo le coste più esposte.

Allerta gialla: cosa aspettarsi

Massima attenzione, dunque, a partire dalla prima mattina di domani e per tutta la giornata successiva. L'Agenzia regionale della Protezione Civile della regione Lazio, nell'apposita comunicazione, scrive: "Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale".