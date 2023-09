Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 16 settembre 2023: nuvole e temperature non oltre 30 gradi Cielo nuvoloso con qualche pioggia nella regione Lazio e a Roma, sole dal pomeriggio: lieve calo delle temperature che non superano i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole e temperature in calo per questa giornata di sabato 16 settembre 2023. Per oggi si chiude l'ennesima settimana di sole e caldo nella regione Lazio e nella capitale: oggi il termometro oscilla fra la minima di 16 gradi, attesa nel territorio reatino e quella massima di 30, percepita proprio a Roma.

Le previsioni del tempo oggi a Roma

Meno caldo nella regione Lazio, ma la massima resta sempre a Roma: le temperature nell'Urbe sono comprese fra una minima di 19 e una massima, come anticipato, di 30 gradi centigradi. Come scrive Il Meteo.it, nella capitale è previsto caldo e sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Cielo grigio e nuvoloso per tutto il resto della giornata, fra le prime luci dell'alba fino alla tarda serata.

Previsioni del tempo nelle altre province

Temperature più basse nelle altre province della capitale. A Rieti il termometro raggiunge la minima di 16 gradi, mentre la massima si attesta intorno ai 25 gradi. Anche qui il cielo è nuvoloso, soprattutto nel corso della mattinata, quando appare completamente coperto dalle nubi. Un grado in più quello percepito a Viterbo, dove le temperature oscillano fra la minima di 17 gradi e la massima di 26: in mattinata nei territori del viterbese oltre alla presenza di nuvole sono previste piogge deboli, ma nel corso del pomeriggio torna il sole.

Piogge isolate anche a Latina, soprattutto nelle ore della tarda mattinata. Qui le temperature percepite sono più alte, comprese fra i 20 e i 27 gradi. Venti moderati spingono via le nuvole e fanno tornare il sereno anche nel capoluogo pontino. Nubi sparse, senza piogge, previste nel capoluogo ciociaro: a Frosinone, infine, le temperature sono comprese fra i 17 e i 26 gradi.