Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi sabato 10 agosto 2024: San Lorenzo con caldo e bollino rosso Caldo e sole a Roma e nel Lazio: bollino rosso in tutte le province fatta eccezione per Viterbo, dove è arancione. Le previsioni meteo per la giornata di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si prospetta un nuovo fine settimana di caldo e sole a Roma e nel Lazio dove il bollino per le ondate di calore per sabato 10 e domenica 11 agosto 2024 è contrassegnato dal colore rosso (fatta eccezione per Viterbo nella giornata di oggi, quando l'allerta è leggermente meno preoccupante, di colore arancione). Due giorni con temperature elevate caratterizzano tutta la fine di questa settimana, che anticipa il Ferragosto. Continua le ferie per chi può, con sole e mare e, soprattutto, tanta attenzione nei confronti dei soggetti più fragili che rischiano di essere messi a dura prova dal clima.

Che tempo fa oggi a Roma: temperature sfiorano i 40 gradi

Caldo e sole. Questo il clima che contraddistingue anche la capitale nella giornata di oggi, sabato 10 agosto. Una serata di San Lorenzo cocente è come si prospetta la serata di oggi. Le temperature, nel corso dell'intera giornata, oscillano fra 23 e i 36 gradi centigradi, qualche nuvola attesa soltanto verso il tardo pomeriggio dopo le 17. Per la serata la temperatura continua ad attestarsi, come scrive il Meteo.it, intorno ai 30 gradi, in progressiva diminuzione.

Le previsioni meteo nelle province

Come anticipato, l'unica città che si salva dal bollino rosso (anche se per poco) è il capoluogo della Tuscia. A Viterbo oggi il sole si affaccia con qualche nuvola nel pomeriggio, mentre il termometro si muove fra i 23 e i 36 gradi centigradi con picco massimo fra le ore 11 e le ore 17. Bollino rosso, invece, per Rieti. Nonostante si trovi sui settori appenninici, il caldo di fa sentire con una temperature massima di 37 gradi contro una minima di 20. Qualche nuvola soltanto fra il tardo pomeriggio e la prima serata, fra le 17 e le 20.

Non sono da meno le due province del sud della regione Lazio. Seguendo gli Appennini, nel territorio ciociaro, le temperature oscilla fra una minima di 22 e una massima di 35 gradi centigradi con sole e qualche nuvola fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Stessa situazione anche anche nel capoluogo pontino dove però la minima non scende più in basso dei 24 gradi centigradi