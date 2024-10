video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 14 ottobre 2024: sole e qualche nuvola Sole e qualche nuvola oggi, lunedì 14 ottobre 2024, a Roma e nel Lazio: temperature fra i 10 e i 24 gradi. Ecco le previsioni meteorologiche per oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sole e qualche nuvola in questo lunedì di metà mese, 14 ottobre 2024, a Roma e nel Lazio. Temperature minime in leggero aumento, stazionarie le massime. Per la giornata di oggi il termometro oscilla fra i 10 gradi, attesi nel Viterbese e nel Reatino e i 24 gradi centigradi previsti, invece, nella capitale. Una breve pausa dal maltempo che, però, non tarda a tornare: nuvole e pioggia sono attese, infatti, per venerdì prossimo, 18 ottobre.

Che tempo fa oggi a Roma

Oggi a Roma si tocca la temperatura massima regionale, quella di 24 gradi centigradi, mentre la minima si attesta intorno ai 13 gradi. Previsioni piuttosto stabili oggi, nella capitale, dove il sole la fa da padrone, fatta eccezione per qualche fase della giornata in cui fanno capolino le nuvole, come a metà mattina, fra le ore 8 e le 11 e in serata, dopo le 23. Precipitazioni assenti e venti deboli, come precisa il Meteo.it.

Le previsioni meteo nelle province

Previsioni meteo simili anche nelle province della regione Lazio: anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il ritorno della pioggia è atteso non prima di venerdì. Temperature più rigide, però, nelle province del nord della regione Lazio. A Rieti il termometro oscilla fra i 10 gradi di minima e i 21 di massima. Qui nessuno nuvola fino alla tarda serata: cielo coperto soltanto a partire dalle 20 dopo una giornata di sole. Nel Viterbese, invece, le nuvole arrivano con qualche ora di anticipo: sole tutto il giorno e nuvole dalle 17. Precipitazioni assenti anche qui e temperature simili a quelle attese nei settori appenninici: nella Tuscia il termometro oscilla dai 10 ai 21 gradi centigradi.

Temperature che si muovono da una minima di 15 fino ad una massima di 23 gradi nelle zone del Pontino, dove nella giornata di oggi le nuvole arrivano a partire dal primo pomeriggio, con nuvole in arrivo dopo le 14. Più tardi, dalle 17, la stessa situazione arriva a Frosinone dove, invece, le temperature si muovono fra i 12 e i 23 gradi centigradi.