video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 14 agosto 2024: caldo da bollino rosso, arriva la pioggia Sole e caldo, ma arrivano le prime piogge e le temperature iniziano a calare: ecco le previsioni meteo per oggi, mercoledì 14 agosto, a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniziano a tornare le prime piogge in questo mercoledì 14 agosto 2024. Mentre nelle città resta ancora il caldo da bollino rosso che non scende più in basso dei 35 gradi di massima, nei settori settentrionali della regione e in quelli appenninici, nelle province di Viterbo e Rieti, arrivano i primi temporali (che nella giornata di domenica si estendono nell'intera regione Lazio).

Che tempo fa oggi a Roma

Roma oggi gode di un primo leggerissimo abbassamento delle temperature, come riporta Il Meteo.it. Sebbene non siano attesi temporali, non è difficile trovare qualche nuvola nell'arco della giornata, specialmente nella prima mattina e verso l'ora di pranzo, quando è prevista anche qualche pioggia. Il termometro oscilla fra i 22 e i 36 gradi centigradi.

Previsioni oggi nelle province

Come anticipato, Viterbo e Rieti presentano oggi, mercoledì 14 agosto, precipitazioni anche forti. Dopo qualche nuvola, nei settori appenninici dopo l'ora di pranzo arrivano i temporali per tutto il pomeriggio. Le temperature sono in calo, con 15 gradi di minima, anche se la massima si trova sempre intorno ai 35. Fra i 20 e i 33 gradi, invece, si muove il termometro nel Viterbese: anche qui piogge e temporali sono attesi dalle ore 14.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 13 agosto 2024: ancora caldo da bollino rosso

A Latina e Frosinone, invece, fatta eccezione per qualche nuvola, resta il sole. Mentre in Ciociaria, dove il termometro si muove fra i 20 e i 35 gradi, c'è soltanto il sole a brillare nel cielo limpido (almeno fino a domenica), nei territori pontini fa capolino qualche nuvola, soprattutto nel corso della mattinata. In questo caso le temperature sono comprese fra un minima di 23 e una massima di 34.