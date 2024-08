video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 8 luglio 2024: nuova giornata con caldo da bollino rosso Ancora caldo nella regione Lazio e a Roma per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto 2024. Bollino rosso in città, qualche pioggia nei settori appenninici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una nuova giornata con il caldo da bollino rosso quella di oggi, giovedì 8 agosto 2024 a Roma e nel Lazio dove le temperature sembrano destinate a non abbassarsi. Il termometro oggi, nella regione Lazio, non scende sotto ai 22 gradi centigradi, mentre la massima si attesta intorno ai 36. Qualche pioggia e temporali nei settori appenninici, in provincia di Rieti e di Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Nella capitale oggi il caldo continua a farla da padrone. È proprio a Roma che si raggiungono le temperature più alte di oggi, giovedì 8 agosto 2024, comprese fra i 26 e i 36 gradi centigradi, sebbene i gradi percepiti siano sempre almeno un paio in più. Qualche nuvola nella prima mattina, con sole cocente fra le ore 11 e le 17. Secondo Il Meteo.it, giornate simili anche quelle attese nel corso della settimane, con sole, caldo e temperature sopra la media.

Le previsioni meteo di oggi nelle province

Bollino arancione oggi a Latina, Frosinone e Rieti, giallo a Viterbo, destinate a diventare rispettivamente rosso e arancione domani, nella giornata di venerdì 9 agosto 2024. Nel frattempo, non si escludono piogge sparse sui settori appenninici, soprattutto nelle province di Rieti e Frosinone.

Nella zona di Rieti, dopo una giornata di sole e caldo, nel tardo pomeriggio arrivano i temporali con precipitazioni modeste dopo le ore 17. Temperature comprese fra i 23 e i 35 gradi centigradi. Un grado in meno, fra i 22 e i 34, nella Tuscia. Qualche nuvola nel Viterbese è attesa la mattina e poi a metà pomeriggio.

La pioggia arriva alla stessa ora anche nel Frusinate, fra le 17 e le 20, dopo le ore più calde della giornata. Qui le temperature sono comprese fra i 24 e i 35 gradi centigradi, ma qualche pioggia non è esclusa neppure per la giornata di domani. Temperature comprese fra i 24 e i 33 gradi centigradi nel capoluogo pontino per oggi con temperature elevate nelle ore centrali della giornata e mare mosso soprattutto nel pomeriggio.