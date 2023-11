Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 5 novembre 2023: ancora allerta gialla per temporali Pioggia, vento e temporali ovunque nella regione Lazio, dove anche oggi domenica 5 novembre si prevede allerta gialla. Stessa sorte per la capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Una nuova giornata di allerta gialla per temporali questa domenica 5 novembre 2023. Come comunicato ieri con un nuovo bollettino di allertamento emanato dalla Protezione Civile della Regione Lazio, anche oggi continua l'allerta gialla sulla regione Lazio e sulla capitale. Attese forti precipitazioni con pioggia, grandine, attività elettrica intensa e forti raffiche di vento.

Nonostante il brutto tempo, le temperature sono leggermente in aumento, comprese fra i 12 gradi di minima registrati a Viterbo e i 22 di massima a Roma.

Il bollettino di allerta di sabato 4 e domenica 5 novembre della Protezione Civile della Regione Lazio.

Che tempo fa oggi a Roma

Ancora pioggia, ancora temporali. Dopo una tregua durata qualche ora, torna il maltempo nella capitale. Sorvegliate speciali le zone vicino al Tevere, da quella di Ponte Milvio a quella di Ostia. Attenzione, più in generale, verso tutto il litorale romano dove già due giorni fa ci sono state mareggiate anche a Fregene e Focene. Le temperature a Roma si aggirano fra i 15 e i 22 gradi: come prevede Il Meteo.it ai temporali, concentrati nella mattinata, si alterna qualche schiarita attesa soprattutto per il pomeriggio.

Le previsioni sulle province

Temporali e schiarite anche sui territori delle altre province del Lazio. Le temperature più basse si registrano a Viterbo dove il termometro oscilla fra i 12 e i 18 gradi, mentre a Rieti fra i 13 e i 18. Se nel Viterbese il cielo sembra schiarirsi nel pomeriggio, però, nel reatino i temporali continuano fino alle 19.

Più clemente il meteo a Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino le temperature oscillano fra i 16 e i 21 gradi, mentre in quello ciociaro fra i 14 e 18 gradi. In entrambi i casi, però, le precipitazioni dovrebbero interrompersi a metà giornata.