Temporali, pioggia e vento a Roma e nel Lazio: strade allagate, treni sulla Roma-Napoli in tilt Piogge intense e venti forti a Roma e nel Lazio: la tempesta Ciaran ha provocato numerosi danni anche nel basso Lazio dove la circolazione ferroviaria è sospesa fra Ceccano e Ceprano lungo la linea Roma-Napoli via Cassino.

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia e vento a Roma, nella zona della stazione Termini.

Piogge intense e forti venti a Roma e nel Lazio dove, con l'arrivo della tempesta Ciaran, si sono verificati diversi danni. Oltre alle strade allagate, a Roma e non solo, le precipitazioni si sono abbattute anche nelle altre zone della regione Lazio dove, a partire dalle ore 5 di questa mattina, sulla linea Napoli- Roma via Cassino la circolazione è sospesa.

Treni a rischio per il temporale: ecco quali sono coinvolti

Circolazione ferroviaria è stata sospesa questa mattina, 3 novembre 2023, alle ore 5 sulla linea Roma-Napoli, fra Caprano e Ceccano a causa dei danni causati dal temporale. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso, cancellazioni o ritardi. Il suggerimento, come scrive Trenitalia nell'apposita sezione per le comunicazioni, è quello di evitare o limitare gli spostamenti in treno fatta eccezione per quelli strettamente necessari. Nel frattempo è stato attivato il servizio sostiutivo con bus per i collegamenti regionali.

Maltempo a Roma: la tempesta Ciaran si abbatte sulla capitale

Mentre per la giornata di oggi, 3 novembre, è attesa una nuova allerta gialla per pioggia e vento, la tempesta Ciaran ha già interessato la zona della capitale nella scorsa notte, fra giovedì 2 e venerdì 3 novembre. Molte le zone coinvolte, dal forte vento e dalle precipitazioni intense. Come mostra il video in apertura, la pioggia si è abbattuta sulla capitale: nella prima clip viene ripresa una via della zona di Roma Termini. Come ipotizzato dalle previsioni, però, oltre alla pioggia, un forte vento con raffiche di burrasca si è abbattuto sulla capitale.

Nella zona tirrenica, in particolare sui territorio di Ostia, secondo quanto riportato nel gruppo Meteo Roma, il vento ha raggiunto anche i 42 chilometri orario con un'umidità del 79%. "Stanotte ha piovuto, ma si aspettano nuovi temporali nel pomeriggio", aggiungono gli utenti.

Mareggiata sul litorale romano: colpite Fregene e Ostia, onde oltre i tre metri

La tempesta Ciaran, come anticipato, sta colpendo anche le zone del litorale romano. È qui che una mareggiata ha colpito i territori da Fregene ad Ostia, con onde alte anche oltre i tre metri, fino a raggiungere gli stabilimenti. Massima allerta a Focene e a Fregene sud dove, rispettivamente, i residenti chiedono che vengano rafforzate le difese e che venga data attenzione al fenomeno erosivo. In pausa i lavori per la realizzazione della barriera soffolta, fermi dal 28 giugno scorso: se le condizioni del mare lo permetteranno, il cantiere riprenderà a metà di questo mese. Previsto intanto il cambiamento di posizione: dal metro sotto il livello del mare a 20 centimetri dal pelo d'acqua, come precisa Ansa.