Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 3 novembre: dopo la tempesta Ciaran breve miglioramento Dopo il passaggio della tempesta Ciaran, oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, ma in serata torneranno le piogge e domenica è previsto l’arrivo di nuovi temporali, anche di forte intensità.

A cura di Enrico Tata

Dopo una notte di temporali, a causa del passaggio della tempesta Ciaran, le condizioni meteo a Roma miglioreranno a partire dalle prime ore del mattino di oggi, venerdì 3 novembre. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, ma in serata torneranno le piogge e domenica è previsto l'arrivo di nuovi temporali, anche di forte intensità. Diverso il discorso, come prevedibile, per il basso Lazio: in provincia di Latina e in provincia di Frosinone la tempesta Ciaran arriverà qualche ora dopo rispetto alla città di Roma, probabilmente intorno all'alba di oggi.

Ha spiegato a Roma Today il meteorologo Edoardo Ferrara, di 3BMeteo: "Ci sarà anche un calo di temperatura di due-tre gradi fino a sabato quando ci sarà una piccola tregua, Ciaran lascerà Roma e il Lazio ed entrerà una nuova perturbazione". Dopo la tempesta Ciaran, come avevamo anticipato, "seguono schiarite tra mattino e primo pomeriggio" di oggi, "ma un nuovo peggioramento con rovesci e temporali è previsto tra tardo pomeriggio e prima sera".

Il direttore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, ha spiegato: "Nel corso del weekend arriverà l’ultima perturbazione di questo periodo decisamente perturbato. Il fronte piovoso avrà più o meno la stessa traiettoria del precedente e con effetti simili. Sabato dopo le piogge del mattino al Sud, il tempo peggiorerà entro sera al Nord a partire da ovest verso est con precipitazioni via via più forti. Successivamente il maltempo raggiungerà pure le Tirreniche. Domenica, ancora maltempo sul Triveneto e su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà un po’ ovunque, segnale di un tempo che tornerà a diventare più stabile ponendo fine a questa lunga serie di perturbazioni".