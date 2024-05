video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 5 maggio 2024: cielo sereno, qualche nuvola al sud Cielo sereno e temperature miti: queste le previsioni del tempo di oggi, domenica 5 maggio 2024 a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Cielo sereno, con qualche nuvola nelle province a sud della regione, oggi, domenica 5 maggio 2024 a Roma e nel Lazio. Una tregua vista l'ultima ondata di maltempo che ha caratterizzato la maggior parte della settimana in chiusura oggi. Clima accogliente anche per quanto riguarda le temperature. La minima regionale, prevista a Viterbo e Rieti, è di 8 gradi centigradi, mentre la massima, di 22, è attesa a Frosinone, Latina e, nuovamente, a Viterbo.

Che tempo fa oggi a Roma

In questa prima domenica del mese, il tempo a Roma è clemente. Le temperature si muovono fra una minima di 12 gradi centigradi e una massima di 20 e il cielo resta limpido per tutto il giorno, con sole che caratterizza tutta la giornata e nessuna nuvola, neppure passeggera, all'orizzonte. Che sia il tempo ideale per riversarsi in spiaggia? Le precipitazioni sono assenti e i venti si muovono fra il debole e il moderato.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Come anticipato, le temperature minime sono attese nel Reatino e nel Viterbese. In entrambi i casi, si aggirano intorno agli 8 gradi centigradi. Il cielo è sereno, fatta eccezione per qualche nuvola che fa capolino a metà mattinata. La massima nei settori orientali, verso l'Appennino, è di 21 gradi, mentre nella Tuscia si raggiunge la massima regionale, di 22 gradi.

Temperatura massima regione è quella attesa anche nelle province di Frosinone e Latina, le due province del sud del Lazio. Qui, però, la minima è più alta: 9 gradi in Ciociaria e 11 nelle zone del Pontino. Il cielo, anche in questo caso, è sereno, con qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio.