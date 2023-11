Nuova allerta maltempo gialla per Roma e il Lazio domani: attesi temporali e vento forte L’agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso una nuova allerta gialla valida dalla sera di oggi, 2 novembre, e per le successive 18-24 ore, cioè fino alla serata di domani.

A cura di Enrico Tata

Nuova allerta maltempo per domani, venerdì 3 novembre, per Roma e per il Lazio. L'agenzia regionale di Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla valida dalla sera di oggi, 2 novembre, e per le successive 18-24 ore, cioè fino alla serata di domani. In particolare, si legge nella nota, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Da sottolineare che secondo i principali siti di previsioni meteo, a Roma prevista pioggia soprattutto nel corso della notte, tra la mezzanotte e le 6 di mattina. In mattinata, il cielo dovrebbe presentare ampie schiarite sulla Capitale e non sono previste precipitazioni. Qualche pioggia residua forse nel corso della serata, ma ribadiamo: i temporali forti sono previsti nel corso della notte tra giovedì 2 novembre e venerdì 3 novembre.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, previste piogge al mattino sulle coste del Lazio, ma verso sera e durante la notte il tempo peggiorerà ulteriormente. Anche la giornata di domenica sarà molto perturbata, con forti rovesci di pioggia su tutto il Lazio.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "nella giornata di sabato avremo l'allontanamento del fronte di venerdì con ultimi rovesci e temporali al Sud della Penisola seguiti da ampie schiarite. Sul resto del Paese la mattinata sarà soleggiata". In serata, "piogge e temporali interesseranno anche le regioni centrali tirreniche a partire dalla Toscana in serata e nella notte anche il Lazio".