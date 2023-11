Allerta maltempo per la tempesta Ciaran, atteso l’arrivo a Roma nel corso della notte La tempesta Ciaran è arrivata (situazione alle ore 21 del 2 novembre) all’altezza di Grosseto e dell’isola d’Elba. Previsto l’arrivo sull’alto Lazio intorno alle 22/23 e a Roma intorno alle mezzanotte.

A cura di Enrico Tata

Foto Windy – l’arrivo della tempesta Ciaran

Allerta maltempo per l'arrivo della tempesta Ciaran a Roma e nel Lazio. Come si vede nel radar meteo, il fronte perturbato è arrivato (situazione alle ore 21 del 2 novembre) all'altezza di Grosseto e dell'isola d'Elba. Previsto l'arrivo sull'alto Lazio intorno alle 22/23 e a Roma intorno alle mezzanotte. Il temporale andrà avanti per tutta la notte, ma nel corso delle prime ore del mattino di domani, venerdì 3 novembre, le condizioni meteo miglioreranno sensibilimente.

Per la tarda serata di oggi la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e vento forte su tutto il territorio regionale. Attesa una forte mareggiata nella notte con onde che arriveranno addirittura a un'altezza di oltre tre metri. Osservate speciali le coste di Ostia, Focene e Fregene, da tempo danneggiate dal fenomeno dell'erosione.

E intanto, proprio a causa del vento forte, sul litorale Nord di Roma i vigili del fuoco sono già intervenuti per diverse chiamate ricevute. I pompieri di Civitavecchia, in particolare, sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Santa Marinella per mettere in sicurezza un albero pericolante. Stando a quanto si apprende, l'albero minacciava di cadere sulla sede stradale. I vigili del fuoco lo hanno abbattuto e potato.

In generale sono stati molti gli interventi, a causa del forte vento, per la messa in sicurezza di cartelloni pubblicitari, insegne e cornicioni pericolanti.