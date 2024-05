video suggerito

Un uomo investito tra le stazioni Termini e Tuscolana: disagi su tutta la linea, treni cancellati Un uomo è stato investito nel pomeriggio di oggi da un treno tra le stazioni Tuscolana e Termini. Disagi e rallentamenti su tutta la linea, treni cancellati e con ritardi superiori a 100 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Natascia Grbic

Una persona è stata investita nel pomeriggio di oggi a Roma da un treno fra le stazioni Tuscolana e Termini. L'uomo, in condizioni gravissime ma ancora in vita, è stato portato d'urgenza in ospedale in codice rosso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno, attualmente è ricoverato al San Giovanni.

L'annuncio di Rete Ferroviaria Italiana

A dare la notizia è stata Rete Ferroviaria Italiana. "Dalle ore 17:50 nel nodo di Roma, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Roma Tuscolana e Roma Termini per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti – ha dichiarato Rfi in un comunicato – Seguiranno aggiornamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".

A lanciare l'allarme è stato un macchinista, che ha visto l'uomo riverso sui binari dopo essere stato investito. La circolazione si è fermata tra Roma Tuscolana e Roma Termini, con conseguenti disagi su tutta la linea. Sul posto sono arrivate immediatamente forze dell'ordine e operatori sanitari del 118, che hanno portato l'uomo d'urgenza in ospedale.

Treni cancellati e ritardi oltre 100 minuti

Alle 20.05, ultimo aggiornamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana, che comunica "rallentamenti fino a 100 minuti per 2 treni Alta Velocità, 2 Intercity e 4 Regionali, 18 regionali sono stati cancellati e 12 limitati nel percorso. 2 Frecce, 2 IC e 4 Regionali con ritardi da 30′ a 100′; 12 Regionali limitati e 18 cancellati".

Come mai l'uomo sia stato investito non è ancora chiaro. Indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un incidente, oppure di un gesto volontario. Ricoverato in ospedale, versa in condizioni gravissime.