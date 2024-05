video suggerito

Si rompe una tubatura in via Forte Braschi a Roma: strada completamente allagata Strada allagata in via Forte Braschi, Roma Nord Ovest. La rottura di una tubatura idrica ha provocato un’importante fuoriuscita d’aqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si rompe una tubatura idrica in via Forte Braschi, Roma Nord Ovest. La strada al momento, come si vede nelle fotografie, è completamente allagata. Sul posto sono già arrivati i tecnici Acea e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio.

Il traffico è stato interrotto in via del Forte Braschi all'altezza del civico 37. Le prime pattuglie sono arrivate sul posto alle 5 di questa mattina e hanno subito messo in sicurezza l'area.

Sul posto stanno arrivando anche alcune autobotti per collegare le scuole della zona alla rete idrica. Per consentire i lavori di ripristino, è stato chiuso il tratto di via Forte Braschi compreso tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini.

Leggi anche Schiuma bianca esce da un canale per la forte pioggia e invade via Nettunense: strada chiusa