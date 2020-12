Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 21 a domenica 27 dicembre registrano una prima parte di sole e una seconda parte in cui a farla da protagonista sarà il maltempo, con il ritorno di pioggia e temporali anche sulle regioni centrali e sul Lazio. La settimana di Natale sarà all'insegna dell'instabilità, a causa dell'alta pressione invernale, che tuttavia, come anticipano gli esperti de IlMeteo.it, non durerà a lungo. Lunedì il sole brillerà incontrastato su Roma e sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, con valori che non supereranno massime di 15 centigradi. Per martedì non si registrano paticolari variazioni, se non per qualche sporadico e innocuo annuvolamento, le temperature resteranno stabili o evidenzieranno un lieve calo. A partire da mercoledì assisteremo a un primo progressivo peggioramento, con cielo coperto e qualche preciptazione di debole entità, che cadrà su Roma, Latina e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 20 dicembre

Domani, lunedì 21 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo completamente sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di 6 e massime di 15 centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, le città più fredde saranno Viterbo e Rieti, dove le massime non supereranno i 13 centigradi nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per le feste di Natale

Le previsioni del meteo a Roma per le feste di Natale prevedono il ritorno del maltempo. Ciò avverrà almeno nella prima parte di esse, già a partire dalla Vigilia, il 24 dicembre, con annuvolamenti e deboli piogge sparse tra Rieti, Viterbo e Frosinone. La giornata peggiore sarà proprio venerdì 25 dicembre, quando a Roma e sull'intero territorio del Lazio sono previste forti piogge e intensi temporali. Tuttavia un nuovo miglioramento è atteso per la giornata di Santo Stefano, sabato 26 dicembre.