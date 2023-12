“Prendo la pistola, ammazzo lei e i tre bambini”, aspetta la ex sotto casa e la minaccia: arrestato Ha minacciato la ex moglie e i tre figli anche davanti ai poliziotti, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla donna: arrestato un uomo di 55 anni a Guidonia Montecelio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Minacciava e maltrattava la ex, da cui si era legalmente separato non molto tempo fa. "Prendo la pistola e sparo", ha minacciato rivolgendosi alla ex e ai tre figli. Così gli agenti, già stati allertati dalla donna, hanno arrestato un uomo di 55 anni di Guidonia Montecelio perché gravemente indiziato dei reati di rapina, minacce aggravate e maltrattamenti a cui si è aggiunto anche quello di resistenza a pubblico ufficiale per aver usato violenza nei confronti degli agenti intervenuti dal commissariato di Tivoli-Guidonia.

L'allarme scattato dopo la chiamata della donna

Stava rientrando nella nuova casa in cui è andata ad abitare dopo la separazione dal marito. Stava per rientrare quando lo ha trovato sotto all'abitazione. L'uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica. Ha iniziato subito ad urlarle contro, le ha chiesto come avesse trascorso la serata dalla quale stava rientrando. Poi le ha strappato il telefono dalle mani per impedirle di chiamare i soccoris e si è allontanato in auto.

La donna ha immediatamente fermato un passante e gli ha chiesto di poter utilizzare il telefono cellulare. Ha chiamato le forze dell'ordine allertando il numero di emergenza unico e ha spiegato quanto accaduto raccontando anche il trascorso di gravi maltrattamenti, la violenza fisica e verbale subita e le ripetute minacce, fino a quel momento non ancora denunciato.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo aver soccorso la donna, gli agenti hanno raggiunto la casa del cinquantacinquenne. L'uomo di rifiutava di aprire il cancello. "Prendo la pistola, ammazzo lei e i tre bambini", minacciava, millantando di avere una pistola in realtà non detenuta. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento, lo hanno perquisito (hanno scoperto che non esisteva alcuna pistola al suo interno) e poi lo hanno trasportato in commissariato a Tivoli.

Mentre saliva nell'auto di servizio, il cinquantacinquenne ha continuato a dare in escandescenza e ha opposto resistenza contro gli agenti dimenandosi e colpendoli alla spalla e al fianco. Così il cinquantacinquenne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.