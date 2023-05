Prende soldi da un imprenditore per coprire gli abusi di un bar: vigile urbano condannato Un vigile urbano di Roma è stato condannato a un anno di reclusione per aver preso 150 euro da un imprenditore finito nei guai con il suo locale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un vigile urbano del IV Gruppo è stato condannato per traffico di influenze illecite. Avrebbe intascato 150 euro da un imprenditore con la promessa di interessarsi alla pratica relativa al suo locale, un bar con annessa sala slot su via Tiburtina.

La procura, secondo quanto riportato da Il Messaggero, aveva chiesto per lui cinque anni di reclusione con l'accusa di corruzione, ma il reato è stato poi derubricato a traffico di influenze illecite. Il reato in questo caso prevede che chiunque "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

I fatti risalgono al 2018. L'imprenditore proprietario del bar, un uomo già noto alle forze dell'ordine e legato al clan Moccia, avrebbe pagato il vigile per far sì che si interessasse alla pratica riguardo il suo locale. Erano state riscontrate delle irregolarità che avrebbero potuto portarlo alla chiusura, e voleva sincerarsi che fosse tutto a posto. Il resto dei soldi, secondo l'accusa, glieli avrebbe dati in un momento successivo.

A denunciare il vigile è stato lo stesso imprenditore. L'uomo ha consegnato agli inquirenti un video in cui è ripreso lo scambio di denaro nella sua auto, non lasciando spazio a fraintendimenti. L‘imprenditore, accusato pure lui di corruzione, è stato però assolto, a differenza del vigile che ha ricevuto una condanna a un anno di reclusione, anche se più lieve rispetto alle accuse che gli venivano contestate all'inizio.