Prende a pugni un’ambulanza e tenta di rubare una pistola a un vigilante

Un ragazzo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri nei pressi del Policlinico di Roma Tor Vergata. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio, in via Oxford.

A cura di Enrico Tata

Prima prende a pugni lo specchietto di un'ambulanza, mandandolo in frantumi, poi aggredisce un vigilante e cerca di rubargli la pistola. Per questo un ragazzo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri nei pressi del Policlinico di Roma Tor Vergata. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio, in via Oxford.

Prende a pugni lo specchietto dell'ambulanza, vetro mandato in frantumi

Stando a quanto ricostruito, il giovane romeno, un senza fissa dimora che vive nei pressi dell'ospedale romano, è stato allontanato dal personale sanitario e come reazione ha colpito con violenza l'ambulanza. Nello specifico ha preso a pugno lo specchietto retrovisore dell'auto medica, mandandolo letteralmente in frantumi.

L'aggressione al vigilante, visitato e dimesso con sette giorni di prognosi

Un vigilante è intervenuto per fermarlo, ma è stato aggredito a sua volta. Non solo: il 31enne avrebbe anche tentato di sottrargli la pistola d'ordinanza, per fortuna senza successo. L'uomo è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso, da cui è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

Il 31enne è stato arrestato dai carabinieri

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati, che hanno prima bloccato l'aggressore e poi lo hanno arrestato e accompagnato in caserma per successivi approfondimenti. Questa mattina, stando a quanto sii apprende, il tribunale di Roma ha convalidato il suo arresto.