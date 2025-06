video suggerito

Prende a pugni un 26enne ipovedente al Tuscolano e lo manda in ospedale: rintracciato e denunciato I carabinieri della stazione Tuscolano hanno rintracciato e denunciato un 32enne: è accusato di lesioni personali aggravate. Il 26enne è ancora in condizioni gravi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo ha preso a pugni e lo ha ferito così gravemente da doverlo mandare in ospedale. È quanto accaduto a un ragazzo ipovedente di 26 anni a Roma nei giorni scorsi, in zona Tuscolano, in via Baccarini. A trovare il ragazzo, ancora riverso in terra, i carabinieri della Stazione Tuscolana che erano di pattuglia e che, dopo aver soccorso il giovane, hanno fatto scattare le indagini. Sono gli stessi militari che hanno rintracciato l'aggressore nelle ultime ore.

Identificato e denunciato l'aggressore che ha preso a pugn il ventiseienne ipovedente

Nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore. Si tratta di un uomo di 32 anni di origine spagnole ma da anni residente nella capitale. I militari della stazione di Roma Tuscolana hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza urbana della zona in cui è avvenuta l'aggressione e hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Così sono riusciti ad identificare l'uomo.

L'uomo è stato individuato, rintracciato poco dopo e prontamente denunciato dai carabinieri. L'accusa nei suoi confronti è quella di lesioni personali aggravate.

Leggi anche Aggressione al Tuscolano, 26enne ipovedente preso a pugni finisce in ospedale

Come sta il ventiseienne aggredito

Si trovava fuori da un locale quando l'uomo gli si è scagliato contro. Lo ha colpito con tre pugni, sferrati in pieno volto. Il ragazzo è caduto per terra, dove poi lo hanno trovato i militari che lo hanno soccorso. Nel frattempo l'aggressore è riuscito a scappare via. E, inizialmente, è riuscito a far perdere le sue tracce.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, a bordo di un'ambulanza. Si sono precipitati subito sul giovane per prestargli le prime cure. Il ventiseienne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, al vicino San Giovanni Addolorata, dove è stato sottoposto alle prime cure. Il ventiseienne si trova ancora nella struttura, ricoverato in prognosi riservata.