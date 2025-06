Aggressione al Tuscolano, 26enne ipovedente preso a pugni finisce in ospedale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Aggressione in via Baccarini nel quartiere Tuscolano di Roma. Vittima è un ragazzo ipovedente di ventisei anni, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. È successo verso le ore 23 di ieri, domenica 8 giugno, nel quadrante Sud-Est della Capitale.

Il ragazzo ipovedente preso a pugni al volto

Come appreso da Fanpage.it il giovane si trovava fuori ad un locale quando, per motivi banali, un uomo sulla trentina gli si è scagliato contro, colpendolo con tre pugni al volto. Il ragazzo è caduto e i carabinieri della stazione Roma Tuscolana, che erano di pattuglia, lo hanno trovato riverso a terra. Il giovane ha raccontato quanto accaduto poco prima ai militari, che lo hanno soccorso.

Il ragazzo preso a pugni medicato in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento sul posto è giunta un'ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, dov'è stato medicato. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, l'aggressore è riuscito a scappare e se ne sono per ora perse le tracce. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato la violenza o la fuga.

A raccontare l'aggressione sono stati anche i residenti, che ne hanno discusso su uno dei gruppi di quartiere. "Stanotte le urla in lontananza e la sirena dell'ambulanza ci hanno svegliato, non abbiamo visto niente" scrive Daniela. I carabinieri lavorano per cercare di risalire al responsabile.