Precipita dal balcone a Roma e muore, in Ciociaria i funerali di Leonardo Fiorini: la disperazione di amici e parenti

Si sono tenuti questo pomeriggio a Sora i funerali di Leonardo Fiorini, il ventisettenne precipitato da 12 metri a Roma nella notte fra giovedì e venerdì scorsi.

Leonardo Fiorini, morto a Roma il 13 novembre 2025 dopo essere caduto dal balcone di un b&b

Si è tenuto nel primo pomeriggi di oggi, martedì 18 novembre 2025, il funerale di Leonardo Fiorini, il ventisettenne che ha perso la vita dopo essere precipitato da 12 metri, dal balcone del Bed and Breakfast a Monteverde vecchio.

L'ultimo saluto è stato organizzato nella chiesa di San Domenico Abate ad Isola del Liri in provincia di Frosinone, dove il giovane aveva vissuto gran parte della sua vita prima di raggiungere la capitale per lavorare come informatico al ministero. Ad accogliere la bara, una giornata uggiosa con nuvole cariche di pioggia. Arrivano vestiti di scuro, con gli ombrelli aperti e i vestiti bagnati per l'ultimo saluto al ventisettenne. C'è silenzio e dolore in chiesa. Parenti e amici si stringono attorno ai familiari che restano convinti che quello di Leonardo non si sia trattato di suicidio.

"I rapporti con David Stojanovic erano ottimi, ma non può essersi lanciato, lo escludiamo categoricamente", sono le parole dell'avvocato della famiglia Fiorini a Fanpage.it, Danilo Iafrate del Foro di Cassino.

I risultati dell'autopsia

Nella giornata di oggi, poco prima dei funerali, si sono conclusi gli accertamenti sulla salma che è stata riconsegnata ai familiari verso le 14. Per la famiglia ha assistito agli esami autoptici il consulente Vincenzo Caruso. Gli esami sono stati svolti presso l'Istituto di Medicina legale della Capitale. I primi risultati, arrivati nei giorni scorsi, hanno confermato la colluttazione prima della caduta, come riportato dai residenti della zona.

Secondo i testimoni, i due prima si sarebbero insultati e avrebbero urlato l'uno contro l'altro, forse lanciandosi anche degli oggetti, stando ai rumori forti. Poi avrebbero visto la scena, drammatica, in balcone. Fiorini ormai fuori dalla balaustra del balcone tenuto per i piedi da Stojanovic. Quest'ultimo avrebbe gridato chiedendo aiuto: "Portate i materassi in cortile, venite e buttate giù la porta, non so quanto reggo", prima di essere costretto a lasciare andare il corpo.

David Stojanovic.

L'arresto dell'amico, poi rimesso in libertà

Anche per questa ragione, in virtù della lite violenta che ha preceduto la morte di Fiorini, precipitato da dodici metri, nei confronti di Stojanovic sono stati inizialmente disposti gli arresti domiciliari. Dopo la convalida del giudice è stato rimesso in libertà, ma risulta indagato in attesa di ulteriori elementi. Le indagini continuano serratissime. Da chiarire se i due possano aver fatto uso di sostanze: hashish è stata ritrovata nell'appartamento, mentre dai due giovani sono stati prelevati dei campioni da sottoporre a test tossicologici.