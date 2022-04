Prati, automobile travolge uno scooter: muore motociclista di 55 anni Uno scooterista è stato travolto da un’automobile a due passi da via Candia: dopo l’incidente, è morto in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Alle ore 13.30 della giornata di oggi, giovedì 14 aprile, un'automobile ha travolto uno scooter nel quartiere Prati. Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra via Ruggero di Lauria con via Caracciolo, strada che corre parallela a via Candia, famosa per i negozi.

Non appena allertati, sono arrivati sul luogo dell'incidente i medici del personale sanitario del 118 che hanno soccorso immediatamente il motociclista, un uomo di 48 anni rimasto gravemente ferito. Portato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, distante dal luogo dell'accaduto poco più di un paio di chilometri, è poi deceduto.

L'arrivo della Polizia Locale e i rilievi

Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati che hanno constatato il coinvolgimento di due veicoli, un'automobile Bmw e uno scooter Honda SH 300. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno provveduto a sequestrare entrambi i mezzi. Alla guida dell'automobile, c'era una donna di 55 anni che, a seguito dell'urto, si è fermata. Anche la 55enne è stata accompagnata, infine, in ospedale, dove è stata sottoposta agli esami tossicologici di rito.

Leggi anche Marco muore a 22 anni in pochi giorni per una meningite fulminante: profilassi per 14 contatti

Leonardo Lamma muore in moto a 19 anni

Esattamente una settimana fa, nella giornata di giovedì 7 aprile, è morto un altro motociclista di appena 19 anni mentre percorreva corso Francia. Sulla sua morte è stata aperta un'indagine per omicidio stradale: potrebbe, infatti, essere stato un dosso, realizzato a seguito di alcuni lavori di manutenzione realizzati in maniera approssimativa per "rattoppare" una buca, a fargli perdere l'equilibrio e a farlo cadere.