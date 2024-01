Portiere trovato morto nella hall dell’albergo a Termini: giallo sul decesso, disposta l’autopsia Vicino il corpo dell’uomo è stata trovata della polvere bianca, che è stata sequestrata e sarà analizzata. Il magistrato ha disposto l’autopsia, non è escluso non fosse solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio.

Il portiere di un albergo nel quartiere Esquilino a Roma è stato trovato morto sul bancone della reception la mattina di Capodanno. Un decesso apparentemente naturale, data l'assenza di segni di violenza sul corpo, ma che ha scatenato tutta una serie di dubbi sugli agenti di polizia intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Poco lontano dalla salma, infatti, riporta la Repubblica, c'erano tracce di polvere bianca. La sostanza è stata sequestrata per essere analizzata, il dubbio è che si tratti di cocaina.

Sul corpo del 61enne è stata disposta l'autopsia. L'ipotesi è che si sia sentito male dopo aver assunto cocaina e non abbia fatto in tempo a chiamare i soccorsi per essere portato in ospedale. Nel caso l'esame autoptico appurasse una cosa del genere, si potrebbe aprire un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Non si escludono però altre piste, come non si esclude che l'uomo non fosse solo quando è morto, ma fosse in compagnia di qualcuno. Forse lo stesso pusher che gli ha venduto la droga.

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. A trovare il corpo è stata la signora che si occupa di fare le pulizie nell'albergo: entrata nella struttura di via Principe Amedeo alle 6 del mattino, ha visto il corpo senza vita del portiere e ha dato immediatamente l'allarme. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I poliziotti, oltre ad aver sequestrato la polvere, hanno sequestrato le telecamere di sorveglianza dell'albergo per controllare se l'uomo fosse in compagnia al momento della morte e soprattutto se sia deceduto per cause naturali o per un'overdose da droga.