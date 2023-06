Porta il cane alla toeletta, lo trova morto impiccato alla catena del lavaggio: padrone disperato Daniele ha portato Kenya, una femmina di cane corso di dieci anni, al salone di toelettatura per la consueta pulizia. Quello che doveva essere un giorno come tanti si è trasformato in tragedia.

A cura di Natascia Grbic

Ha portato il suo cane, una femmina di Corso, alla toeletta per farla lavare. Quando però è andato a riprenderla, l'ha trovata impiccata alla catena della vasca, quella che si usa per evitare che gli animali si muovano mentre si procede alla pulizia. Kenya è morta in pochissimo tempo in un salone di toelettatura ad Ardea: e quello che doveva essere un giorno come tutti gli altri si è trasformato in una tragedia.

A dare notizia di quanto accaduto a Kenya è stato il proprietario Daniele, con un post pubblicato sui social. "Abbiamo portato il nostro cane, un cane docilissimo, a lavare e dopo pochi minuti ce lo hanno fatto trovare morto impiccato con la catena del lavaggio, una morte straziante vi prego evitate quel posto. Loro hanno definito tutto questo un incidente ma ora spiegartelo al mio cane che non c'è più o alla mia famiglia".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ardea e la Asl per i dovuti accertamenti. Secondo una prima ricostruzione del fatti, Kenya si sarebbe agitata vedendo un altro cane, facendo attorcigliare la catena intorno al collo. La ragazza che la stava lavando non sarebbe riuscita a liberarla. Kenya, molto probabilmente in preda al panico, l'avrebbe anche morsa a un braccio, motivo per cui è stata poi portata in ospedale. Per il cane non c'è stato purtroppo nulla da fare, la morte è arrivata in pochissimi minuti. E quando il proprietario è tornato al salone si è trovato davanti una scena straziante.

"Non potevi scegliere momento peggiore, il destino è stato orribile con te – le parole di Daniele – addio dolce Kenya mia, già mi manchi tantissimo".